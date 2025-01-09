Bakan Şimşek, uygun fiyatlı konut projeleriyle vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Konut arzını artırmayı ve kira fiyatlarını dengelemeyi amaçlayan bu projede, uygun ödeme koşulları sunulacak. Gayrimenkul Uzmanı Murat Gültekin, sosyal medya hesabından kampanyanın olası taksit ve toplam ödeme planlarını şöyle paylaştı:

Yüzde 1,5 faiz oranıyla:

Aylık taksit: 18.000 TL

Toplam ödeme: 2,1 milyon TL

Yüzde 1,26 faiz oranıyla:

Aylık taksit: 16.200 TL

Toplam ödeme: 1,9 milyon TL

Yüzde 0,99 faiz oranıyla:

Aylık taksit: 14.000 TL

Toplam ödeme: 1,7 milyon TL

Bu hesaplamalar, 120 ay vadeli 1.000.000 TL kredi çekecekler için örnek olarak sunulmuştur.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Bakan Şimşek’in açıklamalarına göre, sosyal konut projelerine başvurular 2025 yılının son çeyreğinde alınmaya başlanacak. Konut kredisi kampanyasının detayları ise önümüzdeki günlerde resmi olarak paylaşılacak.