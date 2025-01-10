Erzurum’un Pasinler ilçesinde 8 Ocak Çarşamba günü meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgenin deprem riski açısından yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların bölgedeki ana fay hatlarının hareketliliğini gösterdiğini ifade ederken, bölgedeki depremsellik konusunda uyarılarda bulundu.

"BÜYÜK DEPREMLER KAÇINILMAZ"

NTV’ye konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Erzurum’un, diri fay hatlarının geçtiği Türkiye’nin 24 riskli ili arasında yer aldığını söyledi. Tüysüz, “Bugün veya yarın deprem olacağına dair kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bilimsel verilere göre, Erzurum ve çevresinde büyük depremler yaşanması kaçınılmaz” diyerek, bölgedeki depremsellik açısından halkı uyardı. Tüysüz, ayrıca, halkın her an olabilecek bir depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

1983 ERZURUM DEPREMİNİ HATIRLATTI: YÜKSEK RİSK DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Erzurum’un da yer aldığı Kuzey Doğu Anadolu Fayı boyunca büyüklüğü 7’ye kadar çıkabilecek depremlerin yaşanabileceğine dikkat çekti. 1983 yılında Erzurum’un Narman ilçesinde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Tüysüz, bu büyüklükte depremlerin tekrar etme olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

Tüysüz, “Bu fay üzerinde hareketlilik devam ediyor. 6.9 veya 7 büyüklüğüne ulaşan depremlerin tekrarlanması bekleniyor” diyerek, bölgedeki yapılaşmanın bu riske göre düzenlenmesi gerektiğine işaret etti.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI: 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR RİSK

Bölgede dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli fay hattının, Bingöl Karlıova’dan Marmara Denizi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğunu belirten Prof. Dr. Tüysüz, bu fay hattının 7.2 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini söyledi. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşebilecek büyük bir depremin, Bingöl, Erzincan ve Elazığ gibi illerde de ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.