Erol Karadaş ve Çetin Başaranhıncal mesajlarında şu ifadelere yer verdiler: “Gazetecilik, sadece bir meslek değil, toplumu bilgilendirmenin, doğruyu aramanın ve toplumsal sorumluluğu yerine getirmenin bir yoludur. Basın mensupları, doğru ve tarafsız haberle halkı aydınlatırken, demokrasinin en önemli denetleyicilerindendir.

Bugün, teknolojinin sunduğu olanaklarla daha hızlı ve geniş bir alanda etkinleşen basın, her geçen gün daha büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Yazılı, görsel ve dijital medyanın her alanında görev yapan gazeteciler, gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirmektedir.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, bu kutsal görevi yerine getiren tüm gazetecilerimizin gününü kutluyor, özgür ve tarafsız basının toplumumuzdaki yerinin her geçen gün güçlenmesini diliyoruz.”

Editör: Haber Merkezi