Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Faruk Cıdık, özellikle son yıllarda medya üzerinde sivil vesayet baskısının yoğun bir şekilde arttığına dikkat çekerek, “Demokrasi değerlerinin gözardı edildiği ve hukukun akamete uğratıldığı her dönemde ne yazık ki en büyük bedeli ödeyen mesleklerden biri gazetecilik olmuştur” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan SP İl Başkanı Faruk Cıdık, medya mensuplarının, toplumun aydınlatılması konusunda kilit bir rol üstlendiklerini vurguladı.

Saadet İl Başkanı Cıdık mesajında, şu görüşleri dile getirdi: “Yerel ve ulusal ölçekte görev yapan gazeteciler, yıllardır sektörün kendi güncel sorunlarıyla birlikte aynı zamanda iktidarın baskısı ile de mücadele vermeye zorlanmaktadır. Bu süreçte birçok gazeteci yargılanmış, hapse atılmış ve birçok gazeteci de ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Bu baskı gün geçtikçe daha da artmaktadır. İktidarın bu baskılarının maddi boyutu da olmuş ve reklam gelirleri sadece yandaş medya organlarına aktarılmıştır. Bütün bu baskılara rağmen büyük bir gayretle görevini yapmaya çalışan tüm gazeteciler, ülkemizin medar-ı iftiharıdır. Bu vesileyle Çorum'daki basın emekçilerimiz başta olmak üzere tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve Siyonist İsrail tarafından Gazze'de görevleri başında katledilen 103 gazeteciyi ise şükranla yâd ediyorum”

Editör: HABER MERKEZİ