Çorum Valisi Ali Çalgan ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Niyazi Akdaş tarafından imzalanan protokol ile; meslek liseleri öğrencilerine, sanayi ortamında nitelikli bir mesleki eğitim, diploma ve iş garantisi sunulmasının yanı sıra iş dünyasının nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına da katkıda bulunulması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Vali Ali Çalgan, “TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde pilot olarak uygulanacak SİMEP projesi daha sonra tüm meslek liselerimize yaygınlaştırılacaktır” dedi.

Vali Çalgan, konuşmasında şu bilgileri aktardı: “Yapılan protokol çerçevesinde; Liselerin 9. Sınıfını bitirmiş olan öğrenciler, her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında SİMEP’e ön kayıt yaptırabileceklerdir. Ağustos ve Eylül aylarında yapılan Mesleki Beceri Testlerinde öğrenciler, başarı alanlarına göre uzman yetkililerce yapılan mülakatlar sonucunda ilimizde bulunan Mesleki Eğitim Merkezlerinden TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kayıt yaptırabileceklerdir.

Beceri ve yeteneklerine göre projeye alınacak öğrenciler, beceri, iş alışkanlığı ve iş disiplini kazanarak iş hayatına hazırlanacaklardır. Temel mesleki eğitim yanında akademik eğitim de alacak öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik sosyal etkinlikler ve seminerler düzenlenecektir. SİMEP kapsamında başarı gösteren öğrencilerin, yurt dışında yapılan proje ve eğitim faaliyetlerine katılımları sağlanacaktır.

Aynı zamanda, SİMEP kapsamında eğitim alan her öğrenci, projeye katkı sağlayan firmaların sözleşmeli personeli konumunda olacak ve eğitimini tamamlayan öğrenciler bu firmalarda işe başlayacaktır. TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde pilot olarak uygulanacak SİMEP projesi daha sonra tüm meslek liselerimize yaygınlaştırılacaktır.”

Ortada başarılı bir model olduğunu, bu projeye tüm paydaşlar ile birlikte dört elle sarılacaklarını belirten Vali Çalgan, projenin ilimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu tür işbirliklerini çok kıymetli bulduğunu belirten Ali Çalgan, vermiş oldukları destekten dolayı başta Sincan Kaymakamı Çorumlu hemşehrimiz Levent Kılıç ve Ankara Sanayi Odası 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Niyazi Akdaş olmak üzere Sincan Heyetine teşekkürlerini iletti.

Protokol imza töreninde; Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, Çorum OSB Müteşebbis Heyeti ve Ankara Sanayi Odası 1. OSB Heyeti yer aldı.

Editör: HABER MERKEZİ