Çorum’da, ilk kez “ragbi” (iki takım arasında, oval bir topun el ve ayaklarla kontrol edilerek sayı yapılması esasına dayalı olarak oynanan takım oyunu) maçı oynandı.

Okul sporları faaliyet takviminde yer alan Liseli Genç Kızlar Ragbi İl Birinciliği dün tek maçla başladı ve bitti. Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Sahası’nda oynanan maçta, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Bahçelievler, baştan sona üstün oynadığı maçı 40-0 gibi açık bir farkla kazanarak şampiyon oldu ve Türkiye şampiyonasında Çorum’u temsil etme hakkı elde etti.

Maçtan sonra düzenlenen törende iki takıma da kupa verildi.

‘Ragbi’de geçtiğimiz yıllarda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonasında Çorum’u temsil etmişti. Ancak ilk kez Çorum’da ikinci bir takım çıktığı için Çorum’da ilk kez ragbi maçı oynandı.

ERKEKLERDE

OSMANCIK

RAKİPSİZ

ŞAMPİYON

Kızlarda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin şampiyon olup Türkiye Şampiyonasında Çorum’u temsil hakkı kazanmasından sonra, erkeklerde de Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorum’u temsil edecek. Liseli Genç Erkekler İl Birinciliğine Osmancık İsmail Karataş dışında katılan takım olmadığı için rakipsiz şampiyon olan Osmancık temsilcisi Çorum’u temsil etme hakkı elde etti.