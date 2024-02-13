Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 22.hafta maçında konuk ettiği Ümraniyespor’a 1-0 yenilerek play-off yarışında önemli bir yara alan Ahlatcı Çorum FK’da Sakaryaspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Kırmızı-siyahlı takım çift antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, morallerin düzeldiği görüldü.

Günün ilk antrenmanı, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde yapıldı. Saat 12.00’de başlayan antrenmana Atakan Cangöz, Zorgo Toure ve Thomas Verheydt katılmadı. Isınma ile başlayan pas ve 5’e 2’nin ardından 3 takımlı oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanında ise iki grup halinde, salonda fitnes çalışması yaptı. Bu antrenmana Thomas katılırken, Atakan Cangöz ve Zargo Toure yer almadı.