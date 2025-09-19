Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hostesler Cuma namazı sonrası hastalara okunmuş kek ikram ettiler.

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hostesler Cuma namazı sonrası acil müşahede salonlarında yatan hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Personel Cuma namazı sonrası dualattırdıkları kekleri hasta ve refakatçilere ikram etti. Hasta ve hasta yakınları memnuniyetlerini bildirdi.