Ulu Cami meydanında başlayan “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü” yürüyüşü Atatürk Anıtı’na kadar devam etti.

Çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Gül, vatan için görev yaparken gazilik ünvanına eriştiğini kaydederek, “Bu gün huzurunuzda bu yüce ünvanı taşıyan bir gazi olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Gazilik yalnızca bir unvan değil milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesidir” dedi.



Cumhuriyetin 2. Yüz Yılı’nda en büyük hedefimiz, terörün gölgesinden tamamen arınmış, huzur ve güvenin hakim olduğu büyük bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmektir diyen Gül, “Biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği Sayın Devlet Bahçeli beyin kararlılığı ve milletimiz her bir ferdinin duaları ile yürütülen terörsüz Türkiye ideali sadece şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmak değil, aynı zamanda gelecek nesillerimizi barış, kardeşlik ve müreffeh bir vatan armağan etmek demektir” dedi.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Protokol Üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.