Çorum’da vatandaşların uygun fiyatlı ekmeğe ulaşmasına ve piyasadaki fiyatların da dengelenmesine olanak sağlayan Halk Ekmek Fabrikası yaptığı yeni yatırımla üretim kapasitesini iki katına çıkarttı. Halen günlük 60-65 bin ekmek üretimi yapılan tesiste deprem ve sel gibi oluşabilecek olağan üstü durumlarda 120 bin adet ekmek üretimi yapabilir hale geldi.

Halk Ekmek Fabrikası’nın “2. Etap Üretim Hattı” açılış töreni Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın evsahipliğinde yapıldı. Törene AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan, Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, Müftü Yardımcısı Yasin Baykal, AK Parti ve MHP Belediye Meclis üyeleri, AK Parti ve MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye birim amirleri,

Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar’ın Kur’an-ı Kerim Tivaleti ile başlayan programda kürsüye gelen Belediye Başkanı Aşgın hem tesis hakkında bilgi verdi hem de Halk Ekmeğin gerek ilimiz gerekse ülkemiz için önemini anlattı.

Sözlerine Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimize Allah’tan rahmet dileyen Başkan Aşgın, yaralı askerlerimize de acil şifa dileklerini iletti.



Bu güzel açılışların şehitlerimiz sayesinde olduğunu vurgulayarak konuşmasında sosyal belediyeciliğe de değinen Aşgın, belediyelerin sadece altyapı hizmetleriyle değil, insan odaklı sosyal, kültürel ve ekonomik desteklerle de vatandaşların yanında olması gerektiğinin altını çizdi.

“Sosyal belediyecilik, toplumun tüm kesimlerini destekleyen bir anlayıştır. Artan ekonomik zorluklar, sosyal ihtiyaçlar karşısında belediyelerin sosyal hizmetleri, bu alandaki sorumlulukları, hizmetleri yerine getirmesi çok daha önem kazanıyor. Bu anlayışla, hemşehrilerimize daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha eşit şartlar altında yaşam imkânı sunuyoruz” diye konuşan Aşgın sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediyeler olarak bu alanda yaptığımız çalışmalar, hemşehrilerimize doğrudan yardım sağlamak, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi hassas grupları korumak, gençlerimize eğitim, kültür, sanat ve spor olanakları sunmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ekonomik zorlukları en aza indirmek gibi önemli hizmetleri içermektedir”

Çorum Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında ülkeye örnek çok çeşitli hizmetleri olduğunu, son yollarda bu alanda hareket kabiliyetlerinin de arttığını, pandemi döneminde komşu kentlere, daha sonra ise deprem bölgelerinde örnek çalışmalar yaparak tarihe geçtiklerini de ifade eden Aşgın, Halk Ekmek’in de bu hizmetlerden biri olduğunu anlattı.

Ekmeğin sadece bir gıda olmadığını, aynı zamanda nimet olduğunu ifade ederek bu nedenle üretiminden tüketimine kadar her aşamanın titizlikle takip edildiğini, Halk Ekmek Fabrikası’nın vatandaşa ucuz, sağlıklı ve güvenli ekmek temini için 7/24 hizmet verdiğini vurgulayan Aşgın, “Halk Ekmek özellikle dar gelirlilere ekonomik katkı sağlıyor. Fabrikamızın 60 bin olan kapasitesini ikinci etap üretim bölümü ile 120 bine çıkarmış bulunuyoruz. Burada ilk üretim hattında da gerekli revizyonları yaptık. Halen günlük 30-35 bin ekmek üretimi yapılan tesiste ihtiyaç halinde günlük 120 bin ekmek üretimi yapılabilecektir” dedi.



Halk ekmek fabrikalarında üretilen ekmeklerle özellikle afet bölgelerinde önemli bir ihtiyacın karşılandığına dikkat çekerek bu nedenle üretim kapasitesini artırdıklarını ve Çorum esnafını zor durumda bırakma gibi bir niyetleri olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Aşgın; “Sadece şehrimize değil, tüm ülkemize katkı sağlayacak bir hazırlık yapmamız gerekiyordu ve gerekli adımları attık. Türkiye’de halen bir çok şehirde halk ekmek üretimi yapılıyor. Ama Türkiye’de en ucuza halk ekmek satan belediyelerden biri de biziz” şeklinde konuştu.

Çorum’da Halk Ekmek Fabrikası'ndan üretilen 8 çeşit ekmeğin (Normal, kepekli, tuzsuz, köy, çavdar, roll, tost ve tahıl ekmeği) 5 ayrı araçla 45 farklı noktada vatandaşlara ulaştırıldığını ve şehrin çeşitli bölgelerinde, özellikle yoğun geçiş noktalarında stratejik olarak dağıtım yapıldığını belirten Aşgın, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, ekmek temininde yaşanacak olası sıkıntıların önüne geçmek ve her hemşehrimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla fabrikamız tüm gücüyle hizmet vermeye devam edecektir” diye konuştu.