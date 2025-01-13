Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde yer alan Evlendirme Memurluğu 1 yılda 1949 çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Belediye Nikah Salonu’nda 1244 nikah akdi gerçekleştirilirken 710 nikah akdi ise salon dışında gerçekleştirildi.

7099 KİŞİYE DANIŞMANLIK

Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü 2024 yılı içerisinde 7099 kişiye danışmanlık hizmeti verdi. Diyetisyen, psikolog, Pedagog ve Aile Danışmanlığı hizmetlerinde 1 yıl içerisinde 7099 kişi faydalandı. Diyetisyen hizmetinden 1 yıl içerisinde 6234 kişi faydalanırken, Psikolog desteğinden 127, Pedagog desteğinden ise 446 kişi faydalandı. Merkezlerde 292 kişiye de Aile Danışmanlığı Hizmeti verildi.

Kadın ve Ailelere yönelik 2024 yılı içerisinde 188 kurs düzenlendi. Kurslara 6778 kursiyer katılırken bu sayı kurslara tekrar katılım sağlayanlarla birlikte 11 Bin 98 kişi oldu. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik 2024 yılı içerisinde 1902 faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyetlere 8809 kişi katılırken tekrar katılımlarla birlikte gençlere yönelik faaliyetlere katılım 28 Bin 51 oldu.

Editör: Haber Merkezi