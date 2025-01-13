Şehrin farklı noktalarında yer alan 8 farklı merkez, 2024 yılında da akademik ve sanatsal eğitimlerle gençlerin gelişimlerine destek oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akkent, Bahçelievler, Buharaevler, İkbal, Melikgazi, Mimar Sinan, Necip Fazıl Kısakürek ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezleri gençlerin eğitim ve gelişimlerine destek oldu.

2024 yılında ilkokul, ortaokul, lise ve mezun öğrencilere yönelik akademik kurslara 12 bin 348, sanat alanında açılan kurslara ise 2 bin 846 kursiyer katıldı.

Kurslar dışında Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından öğrenciler için Bowling, kitap okuma programları, müze ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, şehitlik ziyaretleri, Çorumlu Obası etkinlikleri, Çorum Müzesi, Çoruminia ve Sahabe ziyaretleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü ziyareti, piknik etkinliği, akıl oyunları turnuvası, tiyatro, film izleme, bilgi yarışması, şehir içi ve dışı geziler, mesleki tanıtım, dini ve milli günler, konferans, söyleşi ve seminer gibi birçok etkinlik düzenlendi.

Editör: NURDAN AKBAŞ