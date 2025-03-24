Tutuklama kararı çıkmasına rağmen sandığa giden vatandaşlar, akşam da Bahabey Caddesi’nde toplanarak Kadeş Barış Meydanı’na yürüdü.

Meydanda toplanan yüzlerce vatandaş İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek sloganlar attı.

Alanda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, sandıkları patlattıkdiyerek, "Bizden bunu beklemiyorlardı. Bu gün 81 ilde 973 ilçede herkes akın akın sandıklara koştu. Ama Çorum bir başka güzeldi. Çünkü genci, yaşlısı, kadını, erkeği, farklı siyasi görüşten olanı hepsi bir aradaydı.

Demekrasi için, Ekrem İmamoğlu için, Atatürk Türkiyesi'ni yeniden inşa etmek için burdayız dediniz" ifadelerini kullandı.

KİMSENİN GARANTİSİ YOK

Nazlıaka, "Öyle bir dönemden geçiyoruzki, hayatınızı eğitime adayıp akşam başınızı yastığa koyduğunuzda profesör unvanınız varken, sabah kalktığınızda diplomanız elinizden alınmış ve kendinizi lise mezunu olarak bulabilirsiniz.

Yemeyip, içmeyip tasarruf edip, üç kuruşta olsa bankaya hesap açıp, ertesi gün hesabınıza el konulmuş olabilirsiniz.

İşte o yüzden hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Tırnaklarını koltuğa geçirip yapışmış olanlar varya, sırf onlar nedeniyle bir gecede fakirleştik. Paranızın satın alma gücü düştü. Paramız pul oldu. Göreceksiniz iğneden ipliğe zam gelecek. Toplum böyle bir yoksulluk ve yoksunlukla mücadele ederken, bayramda emeklilere bin lira ikramiyeyi çok gördüler.

Bu düzeni birlikte değiştireceğiz ve her şey çok güzel olacak.

O İSTİFA ETMEZ

Konuşması esnasinda Tayyip istifa diye bağıran vatandaşlara Nazlıaka, "Arkadaşlar o istifa etmez, gerçekçi olalım. Affını isteyeceği kimse de yok. Bu yüzden biz onu demokratik yollarla, sandıkla göndereceğiz" dedi.

Tutuklama kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun bir mesaj gönderdiğini söyleyen Nazlıaka, "Ekrem başkan dediki 'Korkunun ecele faydası yok, öyle de yenileceksiniz, böyle de yenileceksin. Haklılılığımıza, cesaretimiz, tevazumuza güler yüzümüze yenileceksin' ifadelerini kullandı"



CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, "Bu gün burda hakkı, hukukun, adaleti çiğneyenlere, demokrasiyi katledip, sivil darbe yapanlara, Ekrem Başkanı sahte delil ve uydurma tanıklarla, çeşitli suçlamalarla tutuklamaya yol açanlar sizlere sesleniyoruz. Bu zulüm düzeninin sonuna geldik artık.

Sizi dört dafa yenen, beşinciye hazırlanan Ekrem başkanı size yedirmeyeceğiz.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, "19 Mart'a bir sivil darbe gerçekleşti. Bu darbeyi tek adam ve yanındaki avaneler yaptı. Tabi tek adamın emri ile yapıldı. Ve bu gün hukukun, adaletin ayaklar altına alındığı bir süreç yaşadık" dedi.

Tahtasız, İmamoğlu’na destek veren vatandaşlar ve öğrenciler ile asker ve polisi karşı karşıya getirmeye çalışanlarını kurulan barikatları, Türkiye'nin namusu sınırlara kurulması gerektiğini söyledi.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İmamoğlu’nu tutuklaması süreci ile ilgili "19 Mart'tan beri kanallarında önce iddia makamı oldular, sonra yargı mensubu oldular, İmamoğlu adliyeye gitmeden mahkum ettiler. Bir yerde haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik varsa, bizim belediye başkanlarımızda yargılanabilir.

JELİBONCU MELİH'E DOKUNMADILAR

Ama Ankara'yı parsel, parsel satan, jeliboncu Melih'e dokunamayan iktidar, halkın iradesi ile belediyeyi almış belediyelerimizi cezaevine tıkıyor.

2024'te 17 bakanı 1 Cumhurbaşkanını sandığa gömdü İmamoğlu. Adalet, demokrasi emin olun onlara da lazım olacak.

15 Temmuz'da alanlarda olanlar bugünde alanlardalar diyen Yılmaz, "Yarın onların da haklarını biz savunuruz" dedi.