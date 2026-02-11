İdeasoft’un katkılarıyla düzenlenen “Dijital Dönüşüm Hareketi” etkinliği bugün Çorum’da yapılacak. E-ticaret ve e-ihracat alanında işletmelere yol gösterecek etkinlik bugün (11 Şubat 2026 Çarşamba günü) saat 13.30’da Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda yapılacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, katılımcılara e-ticarete başlama süreçleri, dijital pazarlama, müşteri deneyimi ve lojistik avantajları gibi konularda kapsamlı bilgiler sunulacak.

Etkinliğin konuşmacıları arasında; Pixeler Kurucu Ortağı Harun Özen, İdeasoft Kanal Satış Müdürü İbrahim Vıcıl, Kargonomi Büyüme Müdürü Emre Çetinaslan yer alıyor.

Etkinliğin Çorum’dan konuşmacısı ise; Makina Mühendisi, Dalyan Makina Yönetim Kurulu Üyesi, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Erkan Dalyan olacak.

Program kapsamında katılımcılar; E-ticaret ve e-ihracata nasıl başlayabileceklerini, işlerini dijitalde nasıl büyütebileceklerini, başarılı firmaların deneyimlerini, dijital pazarlama ve lojistik çözümlerini uzman isimlerden dinleme fırsatı bulacak. Kokteyl ile başlayacak etkinlik, açılış konuşmasının ardından sektör temsilcilerinin sunumlarıyla devam edecek.

Muhabir: Haber Merkezi