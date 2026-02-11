Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölge Müdürlüğü 2025 yılı Hayvansal Üretim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 544 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 164 bin 785 baş oldu.

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında artarak 46 milyon 689 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında artarak 11 milyon 186 bin baş oldu.

Yaş ipek kozası üretimi bir önceki yıla göre yüzde 38,4 oranında artarak 118 ton, bal üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 97 bin 253 ton olarak gerçekleşti.

Muhabir: Haber Merkezi