Çorum Barosu Avukatları Elif Nur Öztürk ile Gizem Ak, Türkiye Barolar Birliği ile Birleşmiş Milletler UNICEF Türkiye Teşkilatı işbirliğinde yürütülen “Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi (ÇABA)” kapsamında Antalya’da düzenlenen avukat eğitimine katıldı.

Çocukların adalete erişiminin güçlendirilmesi amacıyla avukatlara yönelik hazırlanan üç günlük eğitim programı çerçevesinde yapılan çalıştayda; çocuk adalet sisteminin işleyişi, çocukların üstün yararı ilkesi, hak ihlallerinin tespiti ve müdahale mekanizmaları gibi başlıklarda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ