Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek hemşehrilerine verilen ulaşım sözünün adım adım hayata geçirildiğini vurguladı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, bölge ulaşımının güvenli ve konforlu hale geleceğini söyledi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, şantiyede yaptığı incelemelerde yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle birlikte bölge halkının daha güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım imkanına kavuşacağı belirtildi.

Yusuf Ahlatcı, yaptığı açıklamada Çorum’un ulaşım vizyonunun büyük projelerle şekillendiğini belirterek, “İskilip yolu ve Uğurludağ Kavşağı’nda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Hedefimiz, bu projeyi en kısa sürede bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunmak. Aynı zamanda hızlı tren projesi ile entegre şekilde, şehrimiz ve ilçelerimiz ulaşımda çağ atlayacak. Çorum sadece şehirlerarası değil, bölgesel ölçekte de önemli bir lojistik merkez haline gelecek” diye konuştu.

Projelerin yalnızca ulaşım değil, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından da önem taşıdığına değinen Ahlatcı, “Yol yatırımları, ticareti canlandıracak, üreticimizin ürünlerini daha hızlı pazara ulaştırmasını sağlayacak. İlçeler arası erişim kolaylaştıkça sosyal ilişkiler güçlenecek, hemşehrilerimiz zaman ve yakıt tasarrufu elde edecek” ifadelerini kullandı.

Yusuf Ahlatcı, projede görev alan mühendis, işçi ve teknik ekibe de teşekkür ederek, “Gece gündüz demeden, her mevsim ve her şartta çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu yollar, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek. İnşallah yıl sonunda bu önemli projeyi tamamlamış olacağız” diye konuştu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ