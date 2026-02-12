Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ücretsiz iftar sofraları kuracak. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek organizasyonlarla, binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak.

BEREKET AYI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu Ramazan ayında da “Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin ayı Ramazan'da vakıf kültürünün yaşattığı iyilik anlayışı aynı sofrada anlam buluyor." diyerek misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

BİNLERCE KİŞİ MİSAFİR EDİLECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla Türkiye'nin 25 bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri aracılığıyla Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği imkanı sunacak.

Bu kapsamda Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla, Tokat Bölge Müdürlüğü bölgesine bağlı olan Tokat’ın yanı sıra Amasya ve Çorum illerinde Ramazan ayı boyunca devam ettireceği organizasyonla binlerce ihtiyaç sahibini iftar sofrasında misafir edecek.

İşe Ramazan ayı boyunca açık olacak iftar noktaları;

• Tokat Gülbahar Hatun İmareti

• Amasya Reyyan Düğün Salonu

• Çorum Mimar Sinan Düğün Salonu

• Çorum Çırağan Sarayı Düğün Salonu



