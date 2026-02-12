Çorum Belediyesi, bu yılki iftar sofrasını Atatürk Spor Salonu’nda kuracak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak, “Ramazan; gönüllerin yumuşadığı, kardeşliğin ve birlik ruhunun pekiştiği müstesna bir zaman dilimidir. Bizler de Çorum Belediyesi olarak bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın, lokmamızı paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Atatürk Spor Salonu’nda kuracağımız iftar soframızda, hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla her gün 1000 kişiye sıcak yemek ikram edeceğiz. Amacımız yalnızca bir iftar yemeği sunmak değil; aynı zamanda Ramazan’ın bereketini, muhabbetini ve kardeşlik iklimini hep birlikte yaşamak. Bu vesileyle Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor; tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi