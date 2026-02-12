Toplumun en zorlu anlarında görev alan AFAD personelinin psikososyal dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi düzenlendi. AFAD İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda; Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum İl Müftülüğü ve Yeşilay’ın iş birliğiyle hayata geçirildi.

Eğitim kapsamında tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konuları bilimsel veriler ışığında kapsamlı şekilde ele alındı. Bağımlılıkların bireysel ve toplumsal etkileri değerlendirilirken, erken risk belirtilerinin tanınması, korunma yöntemleri ve sağlıklı baş etme becerileri uygulamaya dönük örneklerle katılımcılara aktarıldı. Ayrıca ihtiyaç halinde başvurulabilecek danışmanlık ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afet ve acil durum süreçlerinde yoğun stres altında görev yapan personel için stres yönetimi, tükenmişliğin önlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Eğitimde, görev bilinci kadar bireysel iyilik hâlinin güçlü tutulmasının da kritik olduğu ifade edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR