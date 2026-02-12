2026 yılı emlak piyasası için milat niteliğinde. Vergi kaybını önlemek ve kayıt dışılığı bitirmek isteyen idare, denetim mekanizmasını değiştirdi. Artık "az vergi ödeyelim" diye fiyatı düşük göstermek mümkün olmayacak.

Banka kayıtları ile tapu beyanları çapraz sorguya alınacak. Sektörde kartlar yeniden karılıyor. İşte ev alıp satacakları bekleyen yeni kurallar ve dikkat edilmesi gerekenler...

FATURA İKİ TARAFA DA KESİLECEK

Yeni sistemde sorumluluk paylaşılıyor. Eskiden genelde satıcıyı ilgilendiren bir durum gibi algılanan eksik beyan, artık alıcıyı da bağlıyor. Eğer satış bedelinin düşük gösterildiği tespit edilirse, cezai işlem her iki tarafa da uygulanacak. Tarafların kendi aralarında anlaşması riski ortadan kaldırmıyor.

Bu durum, alıcı ve satıcıyı işlem yaparken daha şeffaf olmaya zorlayacak. Tapu kayıtları ile piyasa rayiçlerinin eşitlenmesi hedefleniyor.

BANKALAR TAKİPTE OLACAK

Sürecin en kritik noktası para transferleri. Ödemelerde bankalar kilit rol üstleniyor. Para gönderirken açıklama kısmına "genel ifadeler" yazıp geçmek tarih oluyor. Transferin kaynağı ve amacı net bir şekilde belirtilmek zorunda. Bankalar, şüpheli gördükleri işlemler için ek belge talep edebilecek. Bu yapı sayesinde elden para verme veya kayıt dışı ödeme kanalları tıkanmış olacak.

PİYASA DEĞİŞİYOR

Milyonları etkileyecek kararın ardından uzmanlar 2026'yı bir dönüm noktası olarak görüyor, adeta gayrimenkul dünyasının miladı! Gerçek bedel beyanı artık bir tercih değil, "kaçış yok" diyen bir zorunluluk. Denetimlerin sıklaşmasıyla "düşük bedel" uygulaması tarihe karışıyor.

