Çorum'da düzenlenen panelde, fikri ve sınai mülkiyet haklarının Ar-Ge ve ihracattaki stratejik rolü ele alındı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında, fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında elde edilen kazanımların paylaşılması amacıyla "Pazarın Anahtarı, Ar-Ge'nin Temeli: Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejileri Paneli–Tecrübe Paylaşımı" düzenlendi. OKA organizasyonunda, Hitit Üniversitesi, Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve Çorum Teknokent iş birliğiyle gerçekleştirilen panelde Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihracattaki rolü ve patent temelli rekabet avantajı başlıkları ele alındı.

OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Hitit Üniversitesi TTO A.Ş. Koordinatör Yardımcısı ve Teknoloji Transfer Profesyoneli Burcu Kabakdere sınai mülkiyet stratejileri hakkında sunum yaptı.

Kabakdere, ihracat süreçlerinde patent araştırması ve Faaliyet Serbestliği Analizi çalışmalarının kritik önem taşıdığını belirterek, rakip patentler analiz edilmeden pazara çıkmanın işletmeler için hukuki ve ticari riskler doğurabileceğini ifade etti. Sınai mülkiyet haklarının yalnızca koruma aracı değil, aynı zamanda vergisel avantaj sağlayan, marka değerini ve pazarlama gücünü artıran stratejik bir rekabet unsuru olduğuna dikkat çekildi.

Panelde yapılan paylaşımlarda, sınai mülkiyet haklarının ihracatta güvenli büyüme, katma değerli üretim ve uluslararası pazarlarda sürdürülebilir rekabet için temel bir araç olduğu vurgulandı. Ayrıca ajansın TÜRKPATENT Sınai ve Mülkiyet Danışma Birimi olarak sunduğu bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin, işletmelerin bu alandaki farkındalık ve uygulama kapasitesini güçlendirdiği ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi