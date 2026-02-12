Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kartı’ndan faydalanan ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek çocukları için bu yıl da eğitim desteği sağlayacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin her zaman yanında olan Çorum Belediyesi, YKS başvurusu yapan öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Bu yıl üniversite sınavı heyecanı yaşayacak olan ve belediyemizin Sosyal Destek Kartı’ndan faydalanan gençlerimize destek olmak amacıyla sınav ücretleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır” denildi.

Açıklamada, başvuruların öğrencinin velisi tarafından yapılması gerektiği belirtilirken, başvuruların 16 Şubat 2026 tarihinde başlayacağı ve 6 Mart 2026 mesai bitiminde sona ereceği ifade edildi. Destekten yalnızca Çorum Belediyesi Sosyal Destek Kartı hizmetinden faydalanan ailelerin yararlanabileceği vurgulandı.

Başvuru şartları kapsamında, velilerin başvuru öncesinde ÖSYM sınav ücretini ödemiş olmaları, ödeme belgesi ile birlikte veliye ait banka IBAN numarasını Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ibraz etmeleri gerekiyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ