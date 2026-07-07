İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis Başkanı Duran Bıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Açılış ve yoklamanın ardından gündem dışı söz alan CHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, Şendere Göleti'nden içme suyu alan Bayat, Uğurludağ ve Merkez ilçeye bağlı toplam 55 köyün yıllardır çözülemeyen su sorununu meclis gündemine taşıdı.

Er, arıtma tesisinin çalıştırılmadığını öne sürerek, "Geçen yıl da yine gündemde olan ve benim bunu mecliste gündeme getirdiğim Şendere Göleti'nden içme suyu alan köylerimizin sorunu. Bu sorun yıllardır devam etmekte." dedi.

"BÜYÜK YATIRIM VAR AMA İNSANLAR KİRLİ SU İÇİYOR"

Yıllar önce bölgede önemli bir yatırım yapıldığını hatırlatan Er, buna rağmen vatandaşların temiz içme suyuna ulaşamadığını belirtti.

Er, "Arıtma tesisinin çalıştırılmamış olmasından kaynaklı olarak Bayat, Uğurludağ ve Merkez ilçeden toplam 55 köyümüzün temiz içme suyu içmeye hakkı var. Yıllardır buraya yapılmış büyük bir yatırım olmasına rağmen daha hâlâ buradaki bu insanlar neden kirli su içiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Su ve Kanalizasyon Müdürü'nün meclise gelerek bilgi vermesini isteyen Er, sorumluluğun Uğurludağ Belediyesi'ne yüklendiğini belirterek, "Su patlamaları çok oluştuğu için patlamalardan sonra kirli su akıyor deniliyor. Bunların bir an evvel çözüme kavuşturulması ve bu 55 köyümüzün temiz, sağlıklı içme suyuna kavuşması için çalışma yapılması gerekiyor. Buna kulaklarımızı tıkamanın hiçbir anlamı yok. Buna bir an önce çözüm bulmalıyız." diye konuştu.

BAŞKAN BIYIK: "ARAŞTIRILACAK"

İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık ise konuyla ilgili önergenin verilmesi halinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılacağını ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ