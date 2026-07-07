Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, Çorum Kent Konseyi’nin tarafsız, etkin ve daha geniş kapsamlı olması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kent Konseyi seçimine ilişkin değerlendirme yapan ve seçimlerin yapılış şeklini eleştiren İlhan Kılıç, “Çorum’un geleceği adına alınacak kararlarda tüm sivil toplum kuruluşlarının eşit biçimde sürece dahil edilmesi, şeffaflığın sağlanması ve ortak aklın esas alınması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Kent Konseyi seçim sürecini, katılımcılık, şeffaflık ve ortak akıl ilkeleri bakımından yeterli bulmadıklarını kaydeden Kılıç, “Kent konseyleri; farklı görüşlerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, akademik çevrelerin, kadınların, gençlerin ve toplumun tüm kesimlerinin ortak iradesini yansıtan demokratik yapılardır. Ancak gerçekleştirilen seçim sürecinin bu anlayıştan uzak olduğu kanaatindeyiz” ifadesini kullandı.

İlhan Kılıç, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Sürecin hangi sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak yürütüldüğü, hangi kriterlerin esas alındığı ve temsil çeşitliliğinin nasıl sağlandığı hususlarında kamuoyunun yeterince ve tatmin edici biçimde bilgilendirilmediğini düşünüyoruz.

Kanaatimizce ortaya çıkan yapı, toplumun ortak iradesini yansıtmaktan ziyade belediyenin kendi bakış açısı doğrultusunda şekillenmiş bir görünüm arz etmektedir. Bu durum, kent konseylerinin temel kuruluş amacı olan katılımcı demokrasi anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

ŞEFFAFLIK VE ORTAK AKIL ŞART

Çorum’un geleceği adına alınacak kararlarda tüm sivil toplum kuruluşlarının eşit biçimde sürece dahil edilmesi, şeffaflığın sağlanması ve ortak aklın esas alınması gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle, kent konseyi oluşum sürecinin daha kapsayıcı, adil, şeffaf ve demokratik ilkeler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini talep ediyor; tüm yetkilileri sivil toplumun ortak sesine kulak vermeye davet ediyoruz.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR