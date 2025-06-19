30 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan program, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. İlk dört hafta boyunca haftada 5 gün sürecek program, sonraki süreçte haftada en fazla 3 gün uygulanacak. Çalışma günleri İl Müftülüğü tarafından belirlenecek.

GÜNLÜK 1083 TL CEP HARÇLIĞI

Programa katılanlara, çalıştıkları her gün için İŞKUR tarafından net 1083 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri de yine İŞKUR tarafından karşılanacak. Ancak bu sigorta emeklilik hakkı sağlamıyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET, ALO 170 VE İŞKUR MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, 19 – 23 Haziran tarihleri arasında İŞKUR’un e-şubesi (www.iskur.gov.tr), İŞKUR Mobil uygulaması veya ALO 170 üzerinden yapılabilecek. Başvuru sırasında, “İşgücü Uyum Programı” bölümünden ilgili program numarası seçilerek işlemler tamamlanacak.

Katılımcı listeleri 26 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Programa katılacaklar, ikamet ettikleri ilçeye göre İl Müftülüğü tarafından oluşturulacak liste yöntemiyle belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARIPrograma başvuracak adaylarda aranan temel koşullar şöyle:“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve İŞKUR’a kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli veya malullük aylığı almıyor olmak, son bir ay içinde sigortalı çalışmamış olmak, aynı adreste ikamet eden kişilerin toplam gelirinin net asgari ücretin iki katını geçmemesi (yurt ve sığınma evleri hariç), işsizlik ödeneği almıyor olmak, terör örgütleriyle bağı olmamak.”Ayrıca katılımcılar İUP kapsamında toplamda en fazla 140 fiili gün çalışabiliyor. Daha önce bu gün sayısını tamamlamamış kişiler, kalan haklarını bu programda kullanabilecek.Kontenjan dağılımı açıklandıProgram kapsamındaki 215 kişilik kontenjanın ilçe ve cinsiyete göre dağılımı şu şekilde:Çorum Merkez 78 kadın, 4 erkek, Boğazkale 4 kadın, Dodurga 4 kadın, Laçin 2 kadın, Kargı 3 kadın, Oğuzlar 4 kadın, Uğurludağ 4 kadın, Alaca 13 kadın, 1 erkek, Bayat 13 kadın, İskilip 25 kadın, Mecitözü 5 kadın, Ortaköy 10 kadın, Osmancık 20 kadın, Sungurlu 25 kadın.