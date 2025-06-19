Sağlık Bakanlığı'nın 2015 yılında hizmete aldığı dijital sağlık platformu e-Nabız ile tüm vatandaşlar, laboratuvar tahlilleri, radyolojik görüntüleri, kullanılan reçete ve ilaç bilgileri, optik reçeteleri, acil durum bilgileri, konulmuş teşhis, verilmiş her türlü rapor gibi muayene ve tedavilerine ait her tür detaylı bilgiyi içeren sağlık geçmişlerine cep telefonlarından, tabletlerinden ya da bilgisayarlarından 7 gün 24 saat erişebiliyor.

Belirlediği kurallar çerçevesinde bu bilgilerin tümünü ya da bir kısmını istediği süre kadar hekimleri ya da yakınlarıyla paylaşabilme imkanı olan vatandaşlar, kendi e-Nabız profilini İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dil seçenekleri olmak üzere 5 farklı dilde de görüntüleyebiliyor.

e-Nabız üzerinden randevu alıp, kemik iliği-kan bağışı ve organ bağışı beyanı da yapılabiliyor. Giyilebilir teknolojilerin entegre edilebildiği e-Nabız profiline vatandaşlar, akıllı bileklikleri ya da kablosuz özellikli şeker, tansiyon gibi cihazlardan elde ettikleri sağlık bilgilerini kaydedebiliyor.