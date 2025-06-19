CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda dile getirdiği bazı usulsüzlük iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğünü savundu.

Başkan Aşgın, “Çamur at izi kalsın anlayışıyla Belediyemizi yıpratmaya çalışan bu tür açıklamaların art niyetli ve kasıt içeren söylemler olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyoruz” dedi.

“YARGI MERCİLERİ YETKİLİDİR”

Gündeme getirilen iddiaların tümünün yargı mercileri ve ilgili kurumların yetki alanında olduğunu belirten Aşgın, belediyenin görev ve sorumluluğu dışında kalan konular üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

“ÜNİVERSİTE TERCİHİ FİRMALARA AİTTİR”

Performans analizleri konusuna da açıklık getiren Aşgın, belediyenin inşaat projelerinde teknik güvenliğin sağlanması amacıyla yapı denetim firmalarından teknik değerlendirme raporu talep ettiğini belirterek, “Bu raporlar, firmaların tercih ettikleri üniversite veya kurumlardan temin edilmektedir. Hitit Üniversitesi’ne zorunlu yönlendirme yapıldığı yönündeki iddialar daha önce de kamuoyuna açıklanmış ve yalanlanmıştır” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Raporlama hizmetinin ücretinin de yapı denetim firmaları tarafından karşılandığını vurgulayan Aşgın, “Çorum Belediyesi’nin bu hizmete yönelik herhangi bir ödeme yapması söz konusu değildir. Rapora ilişkin ödeme detaylarıyla ilgili de Belediyemizin bilgisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır” diye konuştu.“BU ÇABALAR GERÇEK AMACINI ELE VERİYOR”Açıklamasının sonunda kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür girişimlerin halkın kafasını karıştırmaya yönelik olduğunu belirten Aşgın, “Gündem oluşturmak adına kurumların yetki alanlarını karıştıranların ne yapmak istediğini ve gerçek amacını halkımızın vicdanına bırakıyoruz. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu çabalar duruşumuzu gölgeleyemez” ifadelerini kullandı.