Çorum’da 1 Temmuz 2025’te Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından başlatılan 2025 Yılı Genel Tarım Sayımı, ilde hedeflenen süreden önce tamamlandı.

Çalışmalar boyunca sahada görev yapan TÜİK personelinin yoğun temposu ve titizliği, bölgedeki tarımsal yapının doğru şekilde tespit edilmesine önemli katkı sundu.

Sayım sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, görev alan TÜİK personeline teşekkür ederek emeğin değerine vurgu yaptı. Taş, elde edilen verilerin hem mevcut durumu netleştirdiğini hem de ilerleyen yıllarda tarımsal politikalara yön verecek güçlü bir temel oluşturduğunu belirtti.

Yetkililer, sayım çalışmalarında görev alan tüm personelin gösterdiği çabanın Çorum tarımının geleceği açısından kritik olduğunu ifade etti. İl genelinde yürütülen çalışmanın, tarım sektöründe atılacak yeni adımlar için rehber niteliği taşıdığı kaydedildi.

