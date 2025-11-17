İl Genel Meclisi Toplantısı’nda mülkiyeti İl Özel İdareye ait olan Albayrak İlkokulu, yıkılıp yeniden yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’ne tahsisi gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Karakeçili Mahallesi’nde 137 ada 60 parselde bulunan 3 bin 583 metrekare yüzölçümlü Albayrak İlkokulu’nun yıkılarak yeniden yapılacağını açıkladı.

Temur, Albayrak İlkokulu’nun yıkılarak yeniden yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’ne tahsis edileceğini söyledi.

Gündem maddesini meclisin oylarına sunan İl Genel Meclisi Başkanı Temur, oy birliğiyle meclisin tahsis kararı vermesi üzerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi