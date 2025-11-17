Ahmet Damar, yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Aziz vatanımızın güvenliği uğruna canlarını feda eden 20 kahraman askerimizin şehadeti, millet olarak hepimizi derin bir yasa boğmuştur. Bu büyük kayıp karşısında devletin en üst düzeyde taziye mesajları yayınlaması yüreklere su serpse de, beklenen Milli Yas ilanının gerçekleşmemesi, ulusal bir vicdan sorgulamasını tetiklemiştir.

‘Milli yas neden ilan edilmedi?’ sorusu, kamuoyunun en çok tartıştığı ve cevabını aradığı bir mesele haline gelmiştir.

Oysa, vatan için can veren 20 kahraman şehidimizin acısı, milletin ortak yasıdır. Bu büyük şehadet zincirine rağmen resmi Milli Yas kararının alınmaması, halkın vicdanını derinden yaralamıştır.

Sosyal medyada yankılanan ‘milli yas için Arap olmak mı gerek?’ şeklindeki acı sitemler, bu kararın, devletin kendi şehitlerine ve onların ailelerine duyduğu saygıyı ve önceliği sorgulattığının en net ifadesidir.

Her bir şehidimizin kanı, en yüksek onuru hak etmektedir.

Başımız sağolsun Türkiyem.”