Kültür Yolu projesi dahilinde butik otel olarak hizmete sunulması hedeflenen İkiz Konak’ın restorasyon ihalesi 11 Ekim 2024 tarihinde yapıldı. Restore edilip butik otel olarak hizmete açılması beklenen tarihi konağın tamamen yıkıldığı görüldü.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın projeleri arasında yer alan İkiz Konaklar artık eski yerinde yok. İhalesi tamamlanan ve restorasyon çalışmaları başlaması beklenen konakların restore değil tamamen yıkıldığı görüldü.

Turizme kazandırılması planlanan İkiz Konaklar için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 11 Ekim 2024 tarihinde yaptığı açıklamada Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkararak şehrimizin turizm potansiyelini artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini söylemişti.

Aşgın, "Tarihi Kültür Yolumuzun önemli yapılarından biri olan ve uzun yıllardan beri virane halde bulunan İkiz Konak’ı şehrimizin geleneksel yapı mimarisine uygun olarak restorasyonunu yaparak butik otel olarak hizmete açacağız. Bu tarihi yapı ile şehrimizin turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlamış olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Aşgın ayrıca 12 Kasım 2024 tarihinde İkiz Konaklar'da inceleme yapmış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İkiz Konaklar küllerinden doğuyor” diyerek projeye duyduğu heyecanı dile getirdi. Proje tamamlandığında, İkiz Konaklar butik otel, leblebi üretim ve satış alanı, yöresel kahvehane ve kahvaltı salonu olarak şehre hizmet verecek." demişti.