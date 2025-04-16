Bu sene 49’uncusu kutlanan Turizm Haftası kapsamında tarihi Çorum Müzesi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Yardımcıları Yeliz Mercan ve Cengiz Nayman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri, Hitit Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte UNESCO ve Alan Yönetim Uzmanı/Şehir Plancısı Namık Kemal Döleneken tarafından konferans verildi.

“Kadim Tarihin Medeniyeti Hititler” isimli karma resim sergisinin açılmasının ardından Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri tarafından minik bir konserin verildiği programda, Hitit ritüel metinlerinde sıklıkla ismi geçen ve ‘tanrılara sunulan kurban ekmeği’ olarak bilinen Hitit ekmeği sergilendi. Binlerce yıllık geçmişe sahip ekmek katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Programa katılan davetliler ve vatandaşlar, sergilenen eserleri görme fırsatı buldu.

Editör: İHA AJANS