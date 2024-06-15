İŞKUR İl Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada, programın 01.07.2024 tarihinde başlayıp 31.12.2024 tarihinde sona ereceği ve katılımcıların haftada 6 gün çalışıp tatil günlerinin pazar olacağı belirtildi.

Programa ait kontenjan detayları ise şöyle:

“Çorum Merkez İlçe 6, Alaca (Alacahöyük) 2, Boğazkale 3, Dodurga 1, İskilip 1, Kargı 1,

Mecitözü 1, Ortaköy 1, Uğurludağ 1”

Başvuruların, 11.06.2024 – 15.06.2024 tarihleri arasında alınacağının ve katılımcıların tamamının, 1’inci ve 2’nci liste ayrımına tabi tutularak, geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre noter kurası yöntemiyle belirleneceğinin ifade edildiği açıklamada, programın detayları hakkında şunları dile getirildi:

“Kura çekilişi 25 Haziran Salı günü saat 10.00’da İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek olup kurumumuzun sosyal medya platformlarından canlı yayınlanacaktır. Sonuç listeleri, kura çekilişinin ardından İŞKUR İl Müdürlüğü ile yüklenici kurumda ilan edilecektir. Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 23.59’a kadar Alo-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler-İş arayan- Toplum Yararına Programlar-TYP Başvuru” kısmından program numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz personelinden başvuru için yardım talep edebilirler. (Program numarası: 320702) TYP’lerden 27.09.2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır. TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.”

Programa başvuru şartları ise şunlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak, öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç), emekli ve malul aylığı almamak, iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir, son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun veya yan kuruluşlarının çalışanı olmamak, 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek 5. kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.”