Çorumlu Ethem Yunus Emre Ceylan, iç mimar…Tam 12 yıldır Kanada’da yaşıyor. Ama şu son yıllarda Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da şehir planlaması üzerine yüksek lisans yapıyor.

13 yaşından beri yazma denemeleri yapan Ethem Yunus Emre Ceylan, nihayet “Buz Şarabı ve Leblebi” isimli ilk kitabını Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık eliyle okuyucuya ulaştırdı. Ancak, kitap, İngilizce olarak Kanada’da da yayınlanacağı için Ethan Claney ismini kullandı.

“On yıl önce ailesiyle yaşadığı yıkıcı bir olayın ardından Kanada’ya yerleşen Selin, babaannesinin vefat haberiyle memleketi Çorum’a döner. Bir anda Kanada’daki hayatından uzakta, çocukluğunun tanıdık, ama bir o kadar da yabancı sokaklarında kendini bulur. Ancak bu dönüş, Selin’in iç dünyasında da çalkantılı bir yolculuğun başlangıcıdır.”