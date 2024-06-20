Spor federasyonlarının gözde illerinden Çorum önümüzdeki hafta iki Türkiye şampiyonasına birden ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 24-26 Haziran tarihlerinde Çorum’da gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek şampiyonanın müsabakaları Hitit Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılacak.

Masa tenisi şampiyonasının son gününde badminton şampiyonası başlayacak. Badminton Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 9-11 Yaş altı Türkiye şampiyonası da 26-30 Haziran tarihlerinde Çorum’un ev sahipliğinde yapılacak. Devane Sahası’nın yanındaki Çorum Spor Salonu’nda düzenlenecek Türkiye şampiyonası 5 gün sürecek.

Çorum olarak önümüzdeki hafta çok önemli iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, şampiyonalarda mücadele edecek kulüplere, sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarı dileklerinde bulundu.