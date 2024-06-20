Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda gayet başarılı bir performans sergileyen ve play-off maçlarındaki hakem hatalarıyla Süper Lig’in kapısından dönen Çorum FK’nın yeni sezonda ne yapacağı merakla bekleniyor. Bütçe ve transfer çalışmaları devam ederken, Başkan Oğuzhan Yalçın, geçen sezonki kadronun yüzde 90’ı ile sezon hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.

Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonunun hazırlıklarına 30 Haziran Pazar günü, kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla start verecek. İki etaplı sezon başı hazırlık döneminde ilk etap çalışmaları 9 Temmuz’da tamamlanacak.

Kırmızı-siyahlı ekip ikinci etap hazırlıklarını 12-25 Temmuz tarihlerinde Bolu’da yapacak. Bolu kampında sonra Çorum’a dönecek olan kırmızı-siyahlı ekip, 9 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonun hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bir yandan bütçe çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da transfer görüşmelerini yürütüyor. Kastamonuspor’dan stoper Oğuz Yılmaz ve Esenler Erokspor’dan kanat-forvet oyuncusu Sertaç Çam’la anlaşan Başkan Yalçın, gidecek ve kalacak oyuncuların durumu ile ilgili de, “Geçen sezonki kadronun yüzde 90’ı ile yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

Geçen sezon da olduğu gibi, hazırlık döneminde önce transfer yapılmadan oyuncu gönderilmemesi bekleniyor.

Çorum FK’nın geçen sezonki kadrosundan şu ana kadar kiralık olan Ologo, Eren ve Ahmet Sağat’ın yanı sıra sözleşmesi biten oyunculardan Ahmet İlhan Özek ayrıldı.