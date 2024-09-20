Kocaelispor’un deneyimli stoperi Caner Osmanpaşa, Ahlatcı Çorum FK ile oynayacakları maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Caner Osmanpaşa, son 2 haftada 4 kırmızı kart gördüklerini ve bu durumun takımı olumsuz etkilediğini ifade ederken, “Kendimle alakalı bir yorum yapmak istemiyorum, hocalarımız ve izleyenler yapabilirler. Her zamanki gibi, Çorum’a da kazanmak için gideceğiz. Eksiklerimiz olacak, 2 kırmızı kart gördük, bu bizim için önemli tabii ki ama fark etmemeli. Yeniden seri yakalamak istiyoruz, öyle de bir takıma sahibiz zaten” şeklinde konuştu.

Kocaelispor’un sezon başında Sivasspor’dan transfer ettiği 36 yaşındaki Caner Osmanpaşa, sadece Manisa FK maçında yeşil-siyahlı formayı giydi.