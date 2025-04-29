Şaban Aksoy ve Alanyaspor Kurumsal Satış Müdürü Serhat Coşkun tarafından imzalanan sözleşmeye göre, Çorum’da açılacak olan Alanyaspor Futbol Okulunda 5-14 yaş arası çocuklara futbol eğitimi verilecek. Tespit edilen yetenekli oyuncular Alanyaspor’a kazandırılacak.

Futbol okulunda antrenörlük de yapacak olan Şaban Aksoy, futbol okulu için kayıtların başladığını belirterek, kayıt ve çalışmalarla ilgili başvuruların kendisine yapılması gerektiğini, ilgilenenlerin 0507 748 69 22 numaralı telefondan alınabileceğini söyledi.