Teknik direktör Serkan Özbalta’nın gözde oyuncularından olan Amar Catıc, Özbalta döneminde sonradan da olsa oyuna girerek süre alıyordu. Genç oyuncu, Tuncay Şanlı döneminde sadece 3 maçta süre alırken, en son Pendikspor’la 29 Mart’ta oynanan 31.hafta maçında, 73.dakikada Eren Karadağ’ın yerine oyuna girerek forma giydi. Teknik direktör Tuncay Şanlı, Catıc’ı Esenler Erokspor, Erzurumspor, Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetler ve en son Ankaragücü maçlarının kadrosuna almadı.

Sezonun ilk haftalarını Iğdır FK’da geçiren ve sonrasında Çorum FK’ya kiralık olarak gelen Catıc, kırmızı-siyahlı formayla 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere 23 resmi maçta süre aldı ve 1 asist yaptı.