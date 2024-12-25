Çorum’a 12’si uzman, 17’si pratisyen olmak üzere toplan 29 doktor atamasının yapıldığını kaydeden Milletvekili Kaya, Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 1 kadın hastalıkları ve doğum, 1 pratisyen hekim, 1 acil tıp olmak üzere toplam 3 olmak üzere Bayat ve Boğazkale ilçelerine 1’er pratisyen hekimin atandığını ifade etti.

“HİÇBİR HASTANEMİZDE EKSİK DOKTOR KALMAYACAK”

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çocuk sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, tıbbi onkoloji, anesteziyoloji ve reanitasyon, beyin ve sinir cerrahisi olmak üzere 5 uzman 1 pratisyen olmak üzere toplam 6 doktor atamasının gerçekleştirildiğini belirterek, “İskilip Devlet Hastanesi’ne 1 kadın hastalıkları ve doğum, 1 acil tıp uzmanı 1’de pratisyen hekim olmak üzere toplam 3 hekim, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’ne 1 pratisyen hekim, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne 1 iç hastalıkları, 1 kulak burun boğaz hastalıkları, 1 ruh sağlığı hastalıkları, 4 pratisyen toplam 7 hekim atanmıştır.

Yine Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’ne 1 pratisyen, Osmancık Devlet Hastanesi’ne 6 pratisyen, Çorum Toplum Sağlığı Merkezi’ne de 1 pratisyen hekim ataması yapılmış olup Çorum’umuza toplam 29 hekim ataması gerçekleşmiştir.

Sağlık sektöründe Çorum bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecek ve hiç bir hastanemizde eksik doktor kalmayacak. Atamaların gerçekleşmesinde Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ve her zaman Çorum’a ve Çorumlu hemşehrilerimize desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.