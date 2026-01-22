Pek çok vatandaş borçlarla ilgili sorunlar yaşarken kredi kartı ve banka kredileriyle kişisel ekonomisini düzenlemeye çalışan bazı vatandaşlara borçlarını ödeyemez hale gelince icradan önce bazı telefonlar geldiği öğrenildi.

Nefes'te yer alan habere göre; bankalar adına çalışan bazı hukuk büroları ve varlık yönetim şirketleri, icra öncesi borçluları ve ailelerini arayarak, tehdit ve hakaretle tahsilat yapmaya çalıştığı belirtildi.

BDDK’nın 9 Ocak verilerine göre takipteki bireysel kredi ve kredi kartı borçları bir yılda yüzde 108 artarak 248 milyar lirayı aştı. Takipteki bireysel kredi kartı borçları yüzde 121 artarak 128.6 milyar liraya yükseldi. İhtiyaç kredilerinde ise takipteki borç yüzde 97 artışla 118 milyar liraya dayandı. UYAP verilerine göre ise yılın ilk 20 gününde icra dairelerine 545 bin yeni dosya geldi. Türkiye genelinde açık icra dosyası sayısı 24 milyonun üzerine çıktı.

O AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bankaların, tahsil edemediği borçları hukuk firmalarına ve varlık yönetim firmalarına devrettiği, hukuk bürolarının tahsil yöntemlerinin de şikayetlere sebep olduğu belirtildi. İstanbul’da yaşanan bir olayda borcu nedeniyle rızası dışında ailesi aranan bir vatandaşın, hukuk bürosu avukatına itiraz edince hakaret ve tehditle susturulmaya çalışıldığı aktarıldı. "Bankalara borç takıp böyle kaçamazsınız" gibi ifadelerle karşılaşan vatandaşın, söz konusu avukat hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

"TAHSİLAT ÜZERİNDEN PRİM ALDIĞI İÇİN SİSTEMATİK BASKI UYGULANIYOR"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, yaşananları açık bir hukuk ihlali olarak tanımlayıp "Hukuk büroları tahsilat üzerinden prim aldığı için borçlulara ve yakınlarına sistematik baskı uygulanıyor. Çağrı merkezleri kurularak borçlular, anne-baba, eş-dost sürekli aranıyor. 'Hapse girersin, evinden mal alırız' gibi hukukta karşılığı olmayan tehditler savruluyor" ifadelerini kullandı. Deniz, bu çağrıların istenmeyen telefonlarla ilgili şikayetlerinin yüzde 80’ini oluşturduğunu da ekledi.

YAPILANDIRMA ÇAĞRISI

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bazı çağrı merkezi çalışanlarının borçlulara, "Dua ediyoruz baban bir an önce ölür de miras kalınca tahsil ederiz" gibi sözler söylediğini aktardı. "Yasal takibe düşenlerin 4 katı kadar tüketici de takibe düşmek üzere. Banka borçları toplumsal soruna dönüştü" diyen Deniz, banka borçlarının Meclis’ten çıkacak yasayla TÜFE oranında faiz ve 36 ay vadeyle yapılandırılması çağrısında bulundu.