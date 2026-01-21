Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşına düzeltme bekleyen emeklilere kapıyı kapattı. Erdoğan, "Milletimiz kendisi için elimizden geleni yaptığımızı iyi biliyor. En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkarak kanun teklifimizin genel kurul görüşmeleri başladı. Düzenlemenin yasalaşacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: "CHP jet sosyetesinin ne millet, ne devlet ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu gerçeği milletimiz de çok iyi biliyor. Yönettikleri belediyelerdeki emekçilere düzenli aylık ödemeyenlerin, işçiye maaş yerine harçlık verenlerin, tropikal adalarda keyif çatanların şov peşinde koştukları benim milletim ve emeklim gayet iyi biliyor.

Milletimiz kendisi için elimizden geleni yaptığımızı iyi biliyor. En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran kanun teklifimizin genel kurul görüşmeleri başladı.

Düzenlemenin yasalaşacağına inanıyorum. En düşük emekli aylığı 3 bin 319 TL artışla 20 bin TL'ye yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 TL'ydi. Yeni düzenleme sonrasında yeni emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak. Emeklilerimizin bizim başımızın tacıdır. Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Kulağımız her zaman emeklilerde oldu.