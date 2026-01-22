Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastenesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de rahatsızlığı nedeniyle küçük bir operasyon geçiren Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Çizikci, “İbni Sina Hastanesi’nde küçük bir operasyon geçirerek sağlığına kavuşan milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Kaya’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: SELDA FINDIK