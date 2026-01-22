Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mecitözü İlçe Örgütü; 24 Ocak 1993 tarihinde bombalı saldırı sonucu öldürülen Araşrımacı Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'yu düzenleyeceği bir programda anacak.

CHP Mecitözü İlçe Başkanlığı tarafından 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de düzenleyeceği anma programına konuşmacı olarak Avukat Sadık Eral, Birleşik Kamu İş İl Başkanı, Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Demirel ve CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz katılacak.

CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, tüm Atatürkçüleri, demokratları düzenleyecekleri anma programına davet etti

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ