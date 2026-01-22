Almanya’dan emekli Fatma Kaya’nın eşi, Sevgi, Bülent, Döndü, Sevim ve Aysel’in babası öğretmen Haydar Kaya’nın ağabeyi olan Ali Kaya (88) önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde daha sonra ise Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde 4 aydır yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini çoklu organ yetmezliği sonucu kaybetti.

Ali Kaya’nın cenazesi yarın (23 Ocak 2026 Cuma günü) saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ndeki helallik alma erkanının ardından Mustafa Çelebi Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi