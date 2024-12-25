2024 yılının son OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Samsun'da OKA binasında düzenlendi. Toplantı, Çorum Valisi Ali Çalgan'ın başkanlığında ve Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde, Amasya Valisi Önder Bakan, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

“KALKINMA AJANSIMIZIN, BÖLGEMİZDE

DESTEKLEDİĞİ BİN 200'DEN FAZLA

KALKINMA ODAKLI PROJE BULUNMAKTADIR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çorum Valisi/OKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çalgan, "Kalkınma ajansları, ülkemizin topyekun kalkınma hedefi yönünde yapılandırılmış önemli aktörlerdir. Bölgelerin kalkınması amacıyla üstlendikleri öncü rol ile ajanslar, hizmet verdikleri bölgelerde yenilikçi, üretimi ve istihdamı arttıran projeler uygulamakta, büyüme potansiyellerinin açığa çıkarılması, iş ve yatırım ortamının, iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Geçtiğimiz günlerde 16'ncı yılını dolduran Kalkınma Ajansımızın, bölgemizde desteklediği bin 200'den fazla kalkınma odaklı proje bulunmaktadır. Bu projelere ilaveten merkezi düzeyde yürütülen programlar çerçevesinde Aralık ayı itibarıyla yeni projeler aracılığı ile yeni kaynaklar bölgemize kazandırılmaktadır. Bugün toplantımızda ilk olarak devam etmekte olan mali destek programları hakkında bilgi alacak ve değerlendirmelerde bulunacağız, akabinde kalkınma ajansımıza yapılan fizibilite programı başvurularını değerlendireceğiz. Toplantımızın diğer bir gündem maddesi ise, önümüzdeki yıldan itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Dünya Bankası desteğiyle 26 kalkınma ajansı aracılığı ile uygulayacağı Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi olacak” dedi.

BAŞKANLIK VALİ TAVLI'YA DEVREDİLDİ

Toplantıda ayrıca 2024 yılında bölgede meydana gelen gelişmeleri tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte değerlendireceklerinin altını çizen Çalgan, “Ajansımız, nitelikli bilgi ve strateji üreterek bölgemizin geleceğine yön vermek üzere de çalışmalarını gayretle sürdürmektedir. Ülkemizin kalkınma vizyonu doğrultusunda 2024-2028 yıllarını kapsayacak, bu dönemde ülkemizin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyan On İkinci Kalkınma Planı ile uyumlu olarak 16 Aralık 2024 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve ajansımız tarafından ilk kez hazırlanan Orta Karadeniz Bölge Planı 9253 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştır. ‘2024-2028 Orta Karadeniz Bölge Planı'nda yer alan her bir hedef ve öncelik alanında belirlenen proje fikirleri de illerimizdeki yatırımcı kurum ve kuruluşlarımız için yol gösterici olacaktır. Bugün bu toplantıda 2025 yılı için OKA Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da kıymetli meslektaşım Orhan Tavlı'ya devrediyorum. Kendisinin yönetim alanındaki tecrübesiyle ajansımıza çok önemli katkılar vereceğine yürekten inanıyorum. Samsun'da düzenlediğimiz toplantımıza ev sahipliği yapan Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, TSO Başkanımıza da ev sahipliklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Toplantıya ayrıca Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel ve Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç katıldı.

Editör: İHA AJANS