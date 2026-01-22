Çorum’da sağlıklı beslenme bilincini artırmak amacıyla başlatılan Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası kapsamında, Çorum Valiliği ile kamu kurumları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çorum’da toplum sağlığını desteklemek ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası kapsamında önemli bir adım atıldı. Çorum Valiliği ile il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Protokol kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemekhanelerde sunulan ekmeklerin en az yüzde 80’inin tam buğday ekmeği olması planlanıyor. Diğer ekmek çeşitleri ise tercihi zorlaştırmayacak şekilde, ancak öncelikli erişim alanlarının dışında bulundurulacak. Uygun görülen kurumlarda tam buğday ekmeğinin tek seçenek olarak sunulabileceği belirtildi.

Ayrıca kamu kurumlarında düzenlenen toplantı, etkinlik ve organizasyonlarda ikram edilen unlu mamullerde kısmen veya tamamen tam buğday unlu ürünlerin tercih edilmesi hedefleniyor.

Kampanya kapsamında Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından il genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınları ve satış noktalarına bilgilendirici afişler dağıtılırken, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, lif oranı yüksek ve besin değeri zengin olan tam buğday ekmeğinin obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıklarıyla mücadelede önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları bu sağlıklı tercihi benimsemeye davet etti.

