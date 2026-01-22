Kent merkezinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar, parklar ile binaların çatıları kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülerken, çocuklar da karın keyfini çıkardı.

Kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için polis ekiplerince tedbirler arttırılırken, belediye birimleri de hazır bekletiliyor.

YARIN KAR VAR MI?

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan yarın karla karışık yağmur cumartesi günü ise kentte yağmurlu bir hava hakim olacak. Çorum'da hafta sonundan itibaren sıcaklıkların artacağı öngörülüyor.