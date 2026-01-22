Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Projesi’nin Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hattı ile entegre edileceğini belirterek, Ankara’dan Trabzon’a hızlı trenle 4,5 saatte ulaşılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut – Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni”ne katıldı. Törende Trabzon ve bölgeye yönelik ulaştırma projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Demir Yolu Projesi ile Samsun’dan başlayarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in birbirine bağlanacağını ifade etti. Projenin, yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum etabını kapsayan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını belirten Uraloğlu, “Bu entegrasyon sayesinde hızlı tren Ankara’dan çıktığında Trabzon’a 4,5 saatte ulaşacak” dedi.

Trabzon’daki ulaştırma yatırımlarına da değinen Uraloğlu, Akçaabat’tan Yomra merkeze uzanacak kent içi raylı sistem projesiyle Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Otogar, Üniversite ve Havalimanı’nın da aralarında bulunduğu toplam 31 istasyondan oluşan yaklaşık 32 kilometrelik hattın kente kazandırılacağını söyledi.

Güney Çevre Yolu ve yeni Trabzon Havalimanı projeleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Akyazı-Trabzon Havalimanı arasındaki güzergâhın yatırım programına alındığını belirterek, “Bu yılın ilk çeyreği içerisinde yapım ihalesini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni Trabzon Havalimanı’nın 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inişine uygun şekilde tasarlandığını aktaran Uraloğlu, mevcut pistin kuzeyinde 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine inşa edileceğini, projenin ihalesinin yapıldığını ve yer tesliminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yatırımların Trabzon’u daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğini vurguladı.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı. Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.